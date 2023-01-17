Кваскова Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1973 или 25.09.1973
Дата смерти2007 или 2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973 или 25.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1991
Дочь: Кваскова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2007 или 2010