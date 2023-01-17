Кваскова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваскова Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1973 или 25.09.1973

Дата смерти

2007 или 2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973 или 25.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1991

Дочь: Кваскова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2007 или 2010
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