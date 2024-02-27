Анна М — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна М

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Самоил

Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.

Сын: Румянцев Дмитрий Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Самоил

Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемники: д. Сивково Василий Иванов (г-жи Шупинской) д. Фирилова Павел Семенов и Лукея Мокеева (г-н Мусина-Пушкина)
Смерть
Неизвестно

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