Анна М
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Самоил
Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.
Сын: Румянцев Дмитрий Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Самоил
Сивково, Боронишинская волость, Мологский уезд
Восприемники: д. Сивково Василий Иванов (г-жи Шупинской) д. Фирилова Павел Семенов и Лукея Мокеева (г-н Мусина-Пушкина)
Смерть
Неизвестно