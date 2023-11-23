Покровская (Зайцева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Зайцева) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

06.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: Зайцев Петр Ефимович

Мать: Зайцева (Царева) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Борис

Отец ребёнка: Покровский Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Сергей

Рождение ребёнка
1928

Сын: Покровский Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Покровский Сергей

Смерть
06.02.1975
Похороны
После 06.02.1975

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