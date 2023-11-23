Покровская (Зайцева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти06.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Борис
Отец ребёнка: Покровский Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Покровский Сергей
Рождение ребёнка
1928
Сын: Покровский Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Покровский Сергей
Смерть
06.02.1975
Похороны
После 06.02.1975