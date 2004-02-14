Костюченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Иван

Место рождения

Амурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг

Дата рождения

16.03.1940

Дата смерти

14.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940

Отец: Костюченко Иван Данилович

Мать: Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.02.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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