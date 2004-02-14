Костюченко Иван
Место рожденияАмурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг
Дата рождения16.03.1940
Дата смерти14.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно