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Борисовский Дмитрий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовская Мария Александровна

Рождение ребёнка
23.12.1963

Сын: Борисовский Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисовская Мария Александровна

Рождение ребёнка
16.01.1969

Сын: Борисовский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Борисовская Мария Александровна

Смерть
2023

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