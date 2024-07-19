Борисовский Дмитрий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1963
Сын: Борисовский Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Борисовская Мария Александровна
Рождение ребёнка
16.01.1969
Сын: Борисовский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Борисовская Мария Александровна
Смерть
2023