Филимонов Борис Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Филимонов Лукьян Ермолаевич
Мать: Филимонова Прасковья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кузнецова Александра Кичина
Мать ребёнка: Филимонова Анисья Оглоблина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агриппина Борисовна
Мать ребёнка: Филимонова Анисья Оглоблина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Филимонова Анисья Оглоблина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно