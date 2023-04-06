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Филимонов Борис Лукьянович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Филимонов Лукьян Ермолаевич

Мать: Филимонова Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кузнецова Александра Кичина

Мать ребёнка: Филимонова Анисья Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Борисовна

Мать ребёнка: Филимонова Анисья Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Филимонова Анисья Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Анисья Оглоблина

Смерть
Неизвестно
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