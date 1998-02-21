Никеева (Нефнелова) Нелли Андреевна
Место рожденияРоссия, Тверская область
Дата рождения01.10.1941
Дата смерти21.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1967
Сын: Никеев Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Никеев Геннадий Павлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.02.1998