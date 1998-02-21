Никеева (Нефнелова) Нелли Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никеева (Нефнелова) Нелли Андреевна

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Место рождения

Россия, Тверская область

Дата рождения

01.10.1941

Дата смерти

21.02.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1967

Сын: Никеев Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Никеев Геннадий Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.02.1998
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