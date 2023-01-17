Леньшина (Попова) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Попов Иван
Мать: Попова Анна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Загородских Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1946
Дочь: Кузнецова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич
Смерть
?.04.1973
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай