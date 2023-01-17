Леньшина (Попова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньшина (Попова) Матрена Ивановна

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Место рождения

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Попов Иван

Мать: Попова Анна

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Загородских Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.08.1946

Дочь: Кузнецова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леньшин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леньшин Иван Иванович

Отец ребёнка: Леньшин Иван Яковлевич

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.04.1973
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
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