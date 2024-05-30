Плотникова (Сальникова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Сальникова) Анна Сергеевна

Место рождения

Барашки, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Сальников Сергей

Мать: не указана

Барашки, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1937

Сын: Плотников Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Плотников Афанасий Иванович

Лыково, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1939

Сын: Плотников Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1963
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

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