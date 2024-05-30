Плотникова (Сальникова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Сальников Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1937
Сын: Плотников Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Плотников Афанасий Иванович
Лыково, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1939
Сын: Плотников Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1963
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область