Расторопов Серафим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторопов Серафим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1913

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1913

Отец: Расторопов Василий Фирсович

Мать: Расторопова ?

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