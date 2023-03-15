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Расторопов Серафим Васильевич
Расторопов Серафим Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1913
Пол
Мужской
Отец
Расторопов Василий Фирсович
1885 г.р.
Мать
Расторопова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1913
Отец:
Расторопов Василий Фирсович
Мать:
Расторопова ?
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