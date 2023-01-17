Шипуля (Дрозд) Александра Созоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипуля (Дрозд) Александра Созоновна

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Место рождения

Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

До 1897 ст.

Дата смерти

09.09.?

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897 ст.

Отец: Дрозд Созон известно

Мать: Дрозд не известно

Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.10.1912 ст.

Сын: Шипуля Иван Прохорович

Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич

Новый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
До 1912 ст.

Муж: Шипуля Прохор Яковлевич

Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Не Известно Фруза Прохоровна

Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич

Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипуля Вера Прохоровна

Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Надежда Прохоровна

Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич

Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипуля Дуня Прохоровна

Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
09.09.?
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
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