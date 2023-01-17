Шипуля (Дрозд) Александра Созоновна
Место рожденияВитебская губерния, Российская Империя
Дата рожденияДо 1897 ст.
Дата смерти09.09.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897 ст.
Отец: Дрозд Созон известно
Мать: Дрозд не известно
Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич
Новый Марьянфельд, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
До 1912 ст.
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Не Известно Фруза Прохоровна
Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипуля Вера Прохоровна
Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Надежда Прохоровна
Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипуля Дуня Прохоровна
Отец ребёнка: Шипуля Прохор Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
09.09.?