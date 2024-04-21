Дашевская Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашевская Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашевский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
?.03.1985

Сын: Дашевский Роман Владимирович

Отец ребёнка: Дашевский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1987

Дочь: Румянцева (Дашевская) Лилия Владимировна

Отец ребёнка: Дашевский Владимир Николаевич

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