Дашевская Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1985
Сын: Дашевский Роман Владимирович
Отец ребёнка: Дашевский Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1987
Дочь: Румянцева (Дашевская) Лилия Владимировна
Отец ребёнка: Дашевский Владимир Николаевич