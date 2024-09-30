Олонен Петр Адамович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1884
Сын: Олонен Петр Петрович
Мать ребёнка: Олонен (Пюккёнен) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
22.09.1887
Сын: Олонен Адам Петрович
Мать ребёнка: Олонен (Пюккёнен) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно