Олонен Петр Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонен Петр Адамович

Олонен Петр Адамович

Место рождения

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олонен (Пюккёнен) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
01.07.1884

Сын: Олонен Петр Петрович

Мать ребёнка: Олонен (Пюккёнен) Анна Адамовна

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1887

Сын: Олонен Адам Петрович

Мать ребёнка: Олонен (Пюккёнен) Анна Адамовна

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.