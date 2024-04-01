Мухина (Прокопец) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Прокопец) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопец Александр

Мать: Прокопец Екатерина Ивановна

Развод
Неизвестно

Муж: Новицкий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова (Новицкая) Валерия

Отец ребёнка: Новицкий ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Влад

Отец ребёнка: Мухин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Андрей

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