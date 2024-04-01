Мухина (Прокопец) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопец Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Новицкий ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова (Новицкая) Валерия
Отец ребёнка: Новицкий ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новицкий ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Влад
Отец ребёнка: Мухин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Андрей