Сивокозов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1985
Дочь: Малязина Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Сивокозова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарифуллина Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Сивокозова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивокозов Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана