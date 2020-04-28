Сивокозов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивокозов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1985

Дочь: Малязина Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Сивокозова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарифуллина Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Сивокозова Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивокозова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивокозов Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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