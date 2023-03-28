Соколов Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1933
Дочь: Карпинская Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Соколова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Соколова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Елена Макаровна
Смерть
Неизвестно