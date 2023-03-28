Соколов Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Яков Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1933

Дочь: Карпинская Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Соколова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Соколова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Соколова Елена Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елена Макаровна

Смерть
Неизвестно
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