Горбунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Николай

Горбунов Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1978

Дочь: Гайдукова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Раиса Анатольевна

Рождение ребёнка
24.03.1978

Дочь: Титова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Раиса Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Раиса Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Раиса Анатольевна

Смерть
20.09.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close