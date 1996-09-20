Горбунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1978
Дочь: Гайдукова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Раиса Анатольевна
Рождение ребёнка
24.03.1978
Дочь: Титова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Раиса Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Раиса Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1996