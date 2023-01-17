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Минченко (Иванова) Анастасия Александровна
Минченко (Иванова) Анастасия Александровна
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Место рождения
Вилючинск
, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Дата рождения
02.01.1987
Пол
Женский
Отец
Иванов Александр Владимирович
1957 г.р.
Мать
Иванова (Хрипченко) Элеонора Ивановна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1987
Отец:
Иванов Александр Владимирович
Мать:
Иванова Элеонора Ивановна
Вилючинск
, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
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