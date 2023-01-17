Минченко (Иванова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченко (Иванова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край

Дата рождения

02.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1987

Отец: Иванов Александр Владимирович

Мать: Иванова Элеонора Ивановна

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
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