Персианинова (Персиянинова) Анфиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1901
Сын: Персианинов (персиянинов) Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1903
Сын: Персианинов (персиянинов) Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
18.09.1905
Сын: Персианинов (персиянинов) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1911
Сын: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно