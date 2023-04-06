Персианинова (Персиянинова) Анфиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персианинова (Персиянинова) Анфиса Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.1901

Сын: Персианинов (персиянинов) Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1903

Сын: Персианинов (персиянинов) Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1905

Сын: Персианинов (персиянинов) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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