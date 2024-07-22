Деркач Корней Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркач Корней Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деркач Клим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркач Егор Корнеевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томенко Анастасия Корнеевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркач Федор Корнеевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груня Корнеевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Корнеевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркач Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Евдокия

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