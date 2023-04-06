Башкиров Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения03.06.1832
Дата смерти25.08.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1832
Крещение
03.06.1832
Бракосочетание
18.11.1852
Жена: Башкирова Елена Минеевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Башкиров Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Башкиров Гаврила Михайлович
Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна
Рождение ребёнка
23.07.1862
Сын: Башкиров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна
Рождение ребёнка
12.04.1866
Сын: Башкиров Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна
Рождение ребёнка
04.04.1867
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна
Рождение ребёнка
28.10.1870
Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна
Рождение ребёнка
02.02.1873
Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1904
Похороны
27.08.1904