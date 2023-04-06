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Башкиров Михаил Павлович

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.06.1832

Дата смерти

25.08.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1832

Отец: Башкиров Павел Еремеевич

Мать: Башкирова Татьяна Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.06.1832
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1852

Жена: Башкирова Елена Минеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Башкиров Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна

Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Башкиров Гаврила Михайлович

Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1862

Сын: Башкиров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Башкиров Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1867

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1870

Сын: Башкиров Яков Михайлович

Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1873

Сын: Башкиров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Башкирова Елена Минеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.08.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
27.08.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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