Федин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Константин Александрович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

24.02.1892

Дата смерти

15.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1892 по 1907
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1907 по 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1919
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1928 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.07.1977
Москва, город федерального значения Москва
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