Федин Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения24.02.1892
Дата смерти15.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 1907
Место жительства
С 1907 по 1914
Место жительства
С 1918 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1919
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
С 1928 по 1977
Смерть
15.07.1977