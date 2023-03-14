Маликова Феодосья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова Феодосья Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Елизавета Христофоровна

Отец ребёнка: Маликов Христофор Акимовыич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Маликов Павел Христофорович

Отец ребёнка: Маликов Христофор Акимовыич

с.Фоминовка, Бавлинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Христофор Акимовыич

Смерть
Неизвестно
с.Фоминовка, Бавлинский район
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