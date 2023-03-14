Маликова Феодосья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Елизавета Христофоровна
Отец ребёнка: Маликов Христофор Акимовыич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Маликов Павел Христофорович
Отец ребёнка: Маликов Христофор Акимовыич
с.Фоминовка, Бавлинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Фоминовка, Бавлинский район