Колосков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосков Геннадий Воадимирович
Мать ребёнка: Колоскова Галина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Колоскова Галина Викторовна
Смерть
Неизвестно