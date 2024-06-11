Колосков Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолосков Владимир

Колосков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосков Геннадий Воадимирович

Мать ребёнка: Колоскова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Колоскова Галина Викторовна

Смерть
Неизвестно

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