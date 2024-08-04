Ловыгина Гликерия Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1865
Дочь: Тренина (Ловыгина) Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ловыгин Лаврентий Яковлевич
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Дарья Ловыгина, временнообязанная крестьянская жена д. Грушино
Смерть
Неизвестно