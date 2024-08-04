Ловыгина Гликерия Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛовыгина Гликерия Авдеевна

Ловыгина Гликерия Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловыгин Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.09.1865

Дочь: Тренина (Ловыгина) Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ловыгин Лаврентий Яковлевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Дарья Ловыгина, временнообязанная крестьянская жена д. Грушино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.