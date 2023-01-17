Григорьев Иван Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Иван Севастьянович

Григорьев Иван Севастьянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1916

Сын: Григорьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Григорьева Мария Фёдоровна

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Мария Фёдоровна

Смерть
1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close