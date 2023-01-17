Григорьев Иван Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1916
Сын: Григорьев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Григорьева Мария Фёдоровна
Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915