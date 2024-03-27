Кабаков Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1919
Дата смерти1998
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919
Отец: Кабаков Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабакова Антонина Ивановна
г.Павлодар Казахстан
Рождение ребёнка
29.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабакова Антонина Ивановна
г.Павлодар Казахстан
Военная награда
Неизвестно
Кабаков Федор Васильевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Казахская ССР, Павлодарская обл., г. Павлодар Наименование награ... Показать все
Смерть
1998
г.Павлодар Казахстан