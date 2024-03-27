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Кабаков Федор Васильевич

Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

15.08.1919

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919

Отец: Кабаков Василий Герасимович

Мать: не указана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабакова Антонина Ивановна

г.Павлодар Казахстан
Рождение ребёнка
29.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабакова Антонина Ивановна

г.Павлодар Казахстан
Военная награда
Неизвестно
Кабаков Федор Васильевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Казахская ССР, Павлодарская обл., г. Павлодар Наименование награ... Показать все
Смерть
1998
г.Павлодар Казахстан
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