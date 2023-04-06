Фёдор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Григорий Егоров (Килдыбаев)
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Авдотья Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Алёна Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Роман Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно