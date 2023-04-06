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Фёдор Григорьев

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Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1784 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Григорий Егоров (Килдыбаев)

Мать: Ирина Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Авдотья Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Алёна Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Роман Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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