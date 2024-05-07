Шкаева Наталья Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкаева Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаева Полина Даниловна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкаев Степан Данилович

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Бракосочетание
Неизвестно

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