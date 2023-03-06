Рыжов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1906
Мать ребёнка: Рыжова Акулина
Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеевна
Мать ребёнка: Рыжова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Акулина
Смерть
Неизвестно