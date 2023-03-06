Рыжов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Рыжов Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Рыжова Акулина

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеевна

Мать ребёнка: Рыжова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Акулина

Смерть
Неизвестно
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