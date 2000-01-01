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Мамаев Яков Яковлевич

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Мамаев Яков Дмитриевич

Мать: Мамаева Ксения Миронова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.07.1866 ст.

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Мамаева Стефанида Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Стефанида Фомина

Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1903
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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