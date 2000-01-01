Мамаев Яков Яковлевич
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1903
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Мамаев Яков Дмитриевич
Мать: Мамаева Ксения Миронова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.07.1866 ст.
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Мамаева Стефанида Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Стефанида Фомина
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
1903
д. Озерные (Над оз.Афонинским)