?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Рыбаков Викентий
Отец ребёнка: Рыбаков Григорий
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Рыбаков Александр
Отец ребёнка: Рыбаков Григорий
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Рыбаков Василий
Отец ребёнка: Рыбаков Григорий
Могилевская губ.