Язынин Григорий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Григорей Аврамов
Мать: Язынина Фекла Михайлова
Рождение ребёнка
22.09.1824
Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Праскева Григорьева
Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Язынина Иулитта Иванова
Смерть
Неизвестно