Язынин Григорий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯзынин Григорий Григорьев

Язынин Григорий Григорьев

avatar

Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Григорей Аврамов

Мать: Язынина Фекла Михайлова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1824

Сын: Язынин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Язынин Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Праскева Григорьева

Мать ребёнка: Язынина Иулитта Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язынина Иулитта Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close