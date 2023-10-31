Розов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозов Сергей Михайлович

Розов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1947

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close