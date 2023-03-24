Копьёва Пелагея Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1902
Дочь: Герей Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Копьёв Тихон
Россия
Рождение ребёнка
26.10.1907
Отец ребёнка: Копьёв Тихон
Рождение ребёнка
01.08.1909
Отец ребёнка: Копьёв Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаенко Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Копьёв Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Копьёв Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копьёв Тихон
Смерть
30.03.1956