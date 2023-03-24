Копьёва Пелагея Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопьёва Пелагея Климентьевна

Копьёва Пелагея Климентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1902

Дочь: Герей Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Копьёв Тихон

Россия
Рождение ребёнка
26.10.1907

Сын: Копьёв Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Копьёв Тихон

Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Копьёв Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Копьёв Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаенко Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Копьёв Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копьёв Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Копьёв Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьёв Тихон

Смерть
30.03.1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close