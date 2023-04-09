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Логачев Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1977

Отец: Логачев Михаил Андреевич

Мать: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
25.01.2010

Дочь: Логачева Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Доронина Елена

Рождение ребёнка
13.06.2012

Сын: Логачев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Доронина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Елена

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