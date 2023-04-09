Логачев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1977
Отец: Логачев Михаил Андреевич
Мать: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.01.2010
Дочь: Логачева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Доронина Елена
Рождение ребёнка
13.06.2012
Сын: Логачев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Доронина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доронина Елена