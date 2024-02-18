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Красиков Михаил Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.?

Отец: Красиков Леонид

Мать: Ананьева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириенко Ольга Станиславовна

Рождение ребёнка
09.08.2007

Сын: Красиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кириенко Ольга Станиславовна

Рождение ребёнка
16.08.2019

Дочь: Красикова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Кириенко Ольга Станиславовна

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