Долгих (Баева) Августа Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих (Баева) Августа Романовна

Долгих (Баева) Августа Романовна

avatar

Место рождения

Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926

Отец: Баев Роман Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Образование
После 1933
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Около 1936
Бракосочетание
1956

Муж: скрыто настройками приватности

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
1956
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
1966
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1966
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1969
Работа или профессия
С 1972
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1972
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close