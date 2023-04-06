Долгих (Баева) Августа Романовна
Место рождения
Дата рождения14.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1926
Отец: Баев Роман Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
После 1933
Работа или профессия
Около 1936
Бракосочетание
1956
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
1956
Рождение ребёнка
22.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1966
Место жительства
1966
Место жительства
1969
Работа или профессия
С 1972
Место жительства
1972
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно