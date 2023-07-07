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Бабкин Степан Флоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бабкин Флор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Бабкин Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Бабкина Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Бабкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Бабкина Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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