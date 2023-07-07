Бабкин Степан Флоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Бабкин Флор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
15.01.1894
Сын: Бабкин Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Бабкина Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
13.04.1896
Мать ребёнка: Бабкина Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно