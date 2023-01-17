Глухих Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти15.03.1890
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Глухих Борис Емельянов
Мать: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова
Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухих Александр Иванович
Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова
Смерть
15.03.1890
Похороны
Неизвестно
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область