Глухих Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухих Иван Борисович

Глухих Иван Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

15.03.1890

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Глухих Борис Емельянов

Мать: Матрона Иванова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Глухих Антон Иванович

Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Михей Иванович

Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Алексей Иванович

Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухих Александр Иванович

Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: первая жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Глухих Васса Федотова

Смерть
15.03.1890
Похороны
Неизвестно
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close