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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1888

Дата смерти

01.03.1961

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888

Отец: Pauls Dietrich

Мать: Pauls Maria

Смерть
01.03.1961
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