Петрова (Конева) (Конева) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Конев Иван Савельев
Мать: Конева Марина
Бракосочетание
1878
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Петров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петров Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Петров Тимофей Иванович
Смерть
1885