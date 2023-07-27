Петрова (Конева) (Конева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Конева) (Конева) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Конев Иван Савельев

Мать: Конева Марина

Бракосочетание
1878

Муж: Петров Тимофей Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Петров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Емельян Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров Тимофей Иванович

Смерть
1885
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