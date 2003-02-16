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Макарова Ярославна Анатольевна
Макарова Ярославна Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1973
Пол
Женский
Отец
Цветков Анатолий ?
Мать
Цветкова (Похабова) Валентина Владимировна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1973
Отец:
Цветков Анатолий ?
Мать:
Цветкова Валентина Владимировна
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