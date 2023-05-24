Пискунова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пискунов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Пискунов Иван
Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно