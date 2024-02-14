Юсупов Хайретдин Шарафетдинович
Место рожденияс.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсупов Шарафетдин
Мать: Юсупова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна
Мать ребёнка: Юсупова Латыйфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Мать ребёнка: Юсупова Латыйфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Латыйфа
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь