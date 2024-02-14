Юсупов Хайретдин Шарафетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Хайретдин Шарафетдинович

Место рождения

с.Сарменское Зобовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Шарафетдин

Мать: Юсупова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Мать ребёнка: Юсупова Латыйфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Мать ребёнка: Юсупова Латыйфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Латыйфа

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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