Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
03.11.1877 ст.
Павел Андреевич Луговой
Восприемник
27.06.1885 ст.
Агриппина Федосьевна Или Ивановна Гальченко Или Иванова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Иванова Анастасия Федосьевна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Гавриловна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Иванов Николай Федосьевич
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Гавриловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Иванова Пелагея Федосьевна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно