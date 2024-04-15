Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Федосий Валерианович (Аверкиевич, Аверьянович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Жена: Иванова Пелагея Гавриловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
03.11.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Андреевич Луговой
Восприемник
27.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Федосьевна Или Ивановна Гальченко Или Иванова
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Иванова Анастасия Федосьевна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Иванов Николай Федосьевич

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Иванова Пелагея Федосьевна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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