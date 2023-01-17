Поздняя (Лодянова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Лодянова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912 ст.

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1945

Сын: Позднев Николай Иванович

Отец ребёнка: Поздний Иван Иванович

Петровский, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздний Иван Иванович

Смерть
1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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