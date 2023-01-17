Поздняя (Лодянова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912 ст.
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1945
Отец ребёнка: Поздний Иван Иванович
Петровский, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область