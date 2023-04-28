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Вялков Алексей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Вялков Игнат

Мать: не указана

Восприемник
31.01.1915 ст.
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рожд., 29.01.1915 - Анна. Самарская губ. Бузулукского уезда, села Гамалеевки, крестьянин Дмитрий Егоров Бобылев и законная его жена Евдокия Федорова, оба православные. Восприемники - крестьянин того ... Показать все
Восприемник
04.11.1915 ст.
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Брак 4.11.1915 Жених - казак Григорьевского поселка Николай Васильевич Бражников, православный, первым браком, 18 лет. Невеста - казачья девица Евдокия Ивановна Луговская, православная, первым брако... Показать все
Бракосочетание
24.10.1916 ст.

Жена: Вялкова Елизавета Николаевна

Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Поручители: По жениху - Григорьевского поселка казаки Георгий Григорьев Бражников и Петр Федоров Огнев. По невесте - Петр Михайлов Жиданов и Дмитрий Егоров Бобылев
Смерть
Неизвестно
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