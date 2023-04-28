Вялков Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Вялков Игнат
Восприемник
31.01.1915 ст.
Рожд., 29.01.1915 - Анна. Самарская губ. Бузулукского уезда, села Гамалеевки, крестьянин Дмитрий Егоров Бобылев и законная его жена Евдокия Федорова, оба православные. Восприемники - крестьянин того ... Показать все
Восприемник
04.11.1915 ст.
Брак 4.11.1915 Жених - казак Григорьевского поселка Николай Васильевич Бражников, православный, первым браком, 18 лет. Невеста - казачья девица Евдокия Ивановна Луговская, православная, первым брако... Показать все
Бракосочетание
24.10.1916 ст.
Поручители: По жениху - Григорьевского поселка казаки Георгий Григорьев Бражников и Петр Федоров Огнев. По невесте - Петр Михайлов Жиданов и Дмитрий Егоров Бобылев
Смерть
Неизвестно