Тарасенко (Михайличенко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Михайличенко) Мария Андреевна

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Место рождения

Орловка, Кыргызстан

Дата рождения

22.07.1930

Дата смерти

10.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930

Отец: Михайличенко Андрей Степанович

Мать: Михайличенко Наталья Емельяновна

Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
01.05.1953

Муж: Тарасенко Иван Сергеевич

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Тарасенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Тарасенко Иван Сергеевич

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
29.03.1957

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Тарасенко Иван Сергеевич

Орловка, Кыргызстан
Смерть
10.07.2016
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ленинский, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
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