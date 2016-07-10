Тарасенко (Михайличенко) Мария Андреевна
Место рожденияОрловка, Кыргызстан
Дата рождения22.07.1930
Дата смерти10.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930
Орловка, Кыргызстан
Бракосочетание
01.05.1953
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Тарасенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Тарасенко Иван Сергеевич
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
29.03.1957
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Тарасенко Иван Сергеевич
Орловка, Кыргызстан
Смерть
10.07.2016
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ленинский, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край