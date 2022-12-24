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Червяков Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1950

Дата смерти

24.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1950

Отец: Червяков Степан Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Дремайлова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
15.02.1979

Дочь: Стеблянко Червякова Василиса Владимировна

Мать ребёнка: Червякова Дремайлова Любовь Егоровна

Смерть
24.12.2022

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