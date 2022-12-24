Червяков Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1950
Дата смерти24.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1950
Отец: Червяков Степан Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1979
Дочь: Стеблянко Червякова Василиса Владимировна
Мать ребёнка: Червякова Дремайлова Любовь Егоровна
Смерть
24.12.2022